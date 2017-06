Andrea Belotti e Giorgia Duro sposi: le foto delle nozze

Andrea Belotti e Giorgia Duro sono marito e moglie. L’attaccante del Torino e della nazionale di calcio ha sposato la fidanzata Giorgia nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo. Tantissima la gente che, per l’occasione, ha aspettato l’arrivo degli sposi le cui foto, pochissime, stanno circolando sui social.

ANDREA BELOTTI E GIORGIA DURO, LE FOTO DELLE NOZZE

Andrea Belotti e Giorgia Duro si sono sposati nella città in cui si sono conosciuti e innamorati quando lui giocava nel Palermo. Il calciatore ha regalato alla fidanzato un matrimonio da favola, in stile Gattopardo come ha raccontato la wedding planner Silvia Sisti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini, ai microfoni dell’edizione di Palermo di Repubblica.it.

«Sarà un matrimonio da favola, in stile Gattopardo, giovane e fresco – dice – Saranno serviti un aperitivo e una cena rigorosamente siciliani, preparati da uno dei migliori chef dell’isola. E, dopo cena – continua Silvia – spazio a tantissime sorprese».

Circa 150 gli invitati tra cui figurano il calciatore della Lazio Ciro Immobile con la moglie, il presidente del Torino Urbano Cairo, gli ex compagni di squadra di Belotti Roberto Vitiello e Gennaro Troianiello.

Gli sposi sono arrivati in chiesa coperti da degli ombrelli bianchi ma i curiosi sono comunque riusciti a immortalare l’arrivo in chiesa del Gallo.