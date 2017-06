Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la crisi è vera? Ecco come sono stati beccati

Cosa sta succedendo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Da tempo si parla di una crisi profonda tra la showgirl e l’imprenditore che, però, è stata puntualmente smentita dai protagonisti. Nelle ultime ore, tuttavia, la crisi matrimonionale dei coniugi Briatore è tornata al centro del gossip.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, SCOPPIA LA CRISI?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono destinati ad essere i protagonisti del gossip italiano per tutta l’estate. Da diverse settimane si parla di una presunta crisi matrimonionale che, però, i due hanno sempre smentito. Tutto è nato quando la showgirl ha deciso di non pubblicare più sui social foto in cui è con il marito. I due, tuttavia, hanno sempre ribadito di essere felici e innamorati ma le ultime immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto esplodere nuovamente il gossip.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le immagini in cui Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono in piscina, a Montecarlo, con il figlio Nathan, la sorella di lei e i nipotini.

Tra i due non ci sono abbracci o sorrisi ma solo musi lunghi. La Gregoraci si lascia andare solo quando è con il figlio Nathan, la persona più importante della sua vita. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due?