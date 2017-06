Juan Sierra ancora contro Claudio Sona: “L’ho incontrato a Verona, ecco cos’è successo”

Juan Sierra torna a parlare di Claudio Sona e lo fa pubblicando due video su Instagram in cui racconta di aver incontrato l’ex tronista di Uomini e Donne a Verona per un chiarimento.

Dopo il botta e risposta sui social, Juan Sierra e Claudio Sona si sono incontrati su richiesta dell’ex tronista veronese che ha chiesto un confronto faccia a faccia con l’ex fidanzato.

Ecco il racconto di Juan Sierra nel primo video:

“Ho appena incontrato la persona che sapete. Mi aveva chiesto di incontrarlo a tutti i costi, chiedendomelo per favore. Voleva che parlassimo. Ho accettato anche perché è una persona che ho amato tanto, al punto da ridurmi nel modo in cui mi sono ridotto, che è vergognoso. Gli ho chiesto di chiedermi scusa pubblicamente per tutto quello che ha detto su di me e che ha scritto. Nulla di tutto ciò è vero. Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre frequentati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia le registrazioni delle telecamere di casa mia. Ci sono i nostri incontri a Verona, mi ha fatto fare un anche tatuaggio (e mostra il tatuaggio con il coniglietto del quale avevamo già parlato, ndr) per dimostrarmi il suo amore. Adesso vediamo come procedere. Senza il suo ok non posso pubblicare niente, bisogna vedere dal punto di vista legale”.