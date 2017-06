Ambra Angiolini dice no al gossip: “Fidanzata? Sono affari miei”

Da quando la sua storia d’amore con Francesco Renga è finita, Ambra Angiolini continua ad essere al centro di numerosi gossip. I paparazzi non la perdono di vista andando a caccia del suo nuovo fidanzato. L’attrice ha parlato di questo e dei problemi legati alle mamme di oggi in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

AMBRA ANGIOLINI E LA VITA PRIVATA

Ambra Angiolini, donna realizzata nella vita privata e nel lavoro, al settimanale Oggi ha confessato di essere felice: “Ho imparato che devo essere la prima persona che si rivolge un sorriso al mattino. Ho sempre aspettato che la prima parola d’amore delle mie giornate arrivasse da fuori, ed è sbagliato. Ora lo faccio io e funziona. Sono più amorevole nei miei confronti, ho iniziato a pensare che posso meritare le cose belle che ho. Prima non era così: ho vissuto una vita col terrore che gli altri si accorgessero che non meritavo niente. Ora ho capito che invece sono molto meglio di quello che ho sempre pensato di me”.

Sulla vita privata: “Io posso fare mille cose, ma mi chiedete sempre se sono fidanzata. Io però oggi so cosa non voglio più e da cosa non voglio essere consumata. Sono affari miei, non mi faccio più raccontare da quattro foto

che escono su un giornale. Potete pensare quello che volete, ma quello che è, e con chi, lo so io”.

Mamma di Yolanda e Leonardo, 13 e 11 anni, Ambra Angiolini parla così delle paure dei genitori di oggi: “La depressione, il suicidio, come gli stupratori e i pedofili ci saranno sempre. La sola cosa che si possa fare per non vivere ossessionati ed evitare di crescere essere umani intimoriti di tutto, è fidarsi dei figli. E ti puoi fidare di loro solo se ci lavori tanto. Se so che dialogo ho con mia figlia, so che per l’80 per cento posso stare a casa e preparare la cena aspettando che torni. Il 20 per cento che manca non riesco neanche a pensarlo, ma quello non si può gestire. Io da ragazzina ero strasicura di quello che dovevo fare per non tradire la fiducia dei miei. Ho iniziato a lavorare a 13 anni, mi sono capitate anche situazioni… Ma sapevo che lo sporco che mi sarei messa addosso sarebbe stato così ingestibile”.