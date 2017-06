Amici, il grande sogno di Sebastian Melo: “Ecco cosa vorrei fare”

Sebastian Melo è stato uno dei grandi protagonisti di Amici. Il ballerino a cui Maria De Filippi ha offerto un posto tra i professionisti ed Eleonora Abbagnato un contratto con un importante coreografo francese, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv rivelando il suo grande sogno.

AMICI, IL SOGNO DI SEBASTIAN MELO

Sebastian Melo ha parlato della sua passione per la danza che condivide con la fidanzata Greta: “Ci siamo conosciuti in una scuola di danza e da allora abbiamo condiviso la nostra grande passione. Ho ballato spesso con lei e sarei felicissimo di continuare a farlo”.

Sulle proposte lavorative: “Non ci ho ancora pensato. Ma probabilmente sì, li userò per studiare. Mi piacerebbe andare a Los Angeles e a New York per perfezionarmi insieme con i ballerini cui mi ispiro e che stimo”.

Infine, ha svelato cosa ha imparato dall’esperienza ad Amici: “Non dico di essere uscito completamente diverso da come ero entrato, ma Amici mi ha aiutato sicuramente a crescere caratterialmente oltre che artitisticamente. All’inizio, ero molto introverso, facevo fatica a parlare. Alla fine sono riuscito ad aprirmi un po’ e a lasciarmi andare, anche grazie al sostegno dei miei compagni”.

Sebastian Melo, dunque, riuscirà a ballare con la fidanzata?