Chiara Biasi attacco durissimo alle ragazze di Uomini e donne (e non solo)

Chiara Biasi contro tutti, o meglio..contro tutte!

Sonia Lorenzini, Giulia De Lellis, Eleonora Rocchini e tante altre, sembrano essere finite nel mirino della fashion blogger.

Sul suo profilo Instagram, Chiara ha pubblicato un post provocatorio nei confronti di tutte coloro che accettano determinate collaborazioni a scopo “non proprio benefico”:

“Comunque con questi video televendite su Instagram mi fate morire hahaha. Vi spiego una cosa […] le creme miracolose NON ESISTONO. (ne i the magici e le tisane benedette.) Le creme me le faccio preparare, privatamente. Da professionisti. […] Quelli di centri d’estetica, supermercati, profumerie ecc possono servire ad attenuare il problema, ad aiutarti nella risoluzione… ma non risolvono nulla. [….] E i buffoni lasciateli nel loro brodo. Loro guadagnano nel farvi comprare certi prodotti, e venderebbero la madre per farsi due lire.”

Non vi sono espliciti riferimenti, ma sono molte le persone ad essersi sentite coinvolte, prima tra tutte: Sonia Lorenzini.

L’ex tronista ha prontamente risposto, riproponendo un vecchio post della Biasi:

“Vi prego spendete su e spendete giù fidatevi ecc ecc.. disse quella che scriveva: certa gente mi seguirebbe anche se gli cago….. in testa! Allora si, seguite TUTTI codesta persona che male non fa.”

I fans della Biasi non ritengono però che Chiara si riferisse solo alla Lorenzini, ma bensì che la frecciatina fosse anche per molte ex di Uomini e donne, tra cui Giulia De Lellis ed Eleonora Rocchini, che sono solite “sponsorizzare” prodotti mostrandoli ai loro followers.