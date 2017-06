Stefano De Martino, frecciatina alla mamma di Belen? “Al matrimonio piangeva perché sposava me”

Stefano De Martino si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel corso dell’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano dove ha lavorato accanto all’ex moglie Belen Rodriguez. Nel corso delle varie puntate, tra Belen e Stefano c’erano state diverse frecciatine. Tuttavia, se spesso è stata soprattutto la Rodriguez a stuzzicare ironicamente l’ex marito, nella puntata trasmessa ieri sera, il ballerino napoletano, con il suo sorriso, ha lanciato qualche frecciatina.

STEFANO DE MARTINO, LA BATTUTA SULLA MAMMA DI BELEN

Nel corso della seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano, ci sono stati diversi siparietti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, nel corso della scorsa puntata, aveva commosso tutti parlando della sua situazione di padre separato.

Nell’ultima puntata, invece, il ballerino napoletano ha lasciato da parte l’amore per Santiago per stuzzicare l’ex moglie. L’occasione è arrivata quando Belen Rodriguez ha aiutato la signora Anna, desiderosa di essere più bella per il matrimonio della figlia.

Se la battuta di Iva Zanicchi è stata divertente con la cantante che ha ricordato le nozze di sua figlia, quella di Stefano è stato più pungente.

“Deve essere più bella della sposa, io al matrimonio di mia figlia ero bardata come una cavalla! In testa non avevo un cappello, avevo un cesto”, ha dichiarato la Zanicchi.

De Martino, invece, con il sorriso sulle labbra ha aggiunto: “La mamma di Belen al nostro matrimonio piangeva, non perché la figlia si sposava ma perché si sposava con me!”.

Iva Zanicchi, però, ha replicato così: “Sei il genero che tutte le mamme vorrebbero”.

Belen Rodriguez, invece, ha risposto con un sorriso alle parole dell’ex marito.