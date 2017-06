Una Vita, anticipazioni dal 19 al 23 giugno: Humildad e Cayetana sempre più perfide, duro colpo per Casilda

Inizia oggi una nuova settimana di Una Vita la famosa soap opera spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 19 GIUGNO

Cayetana comincia a scegliere gli alunni della scuola riducendo all’osso il numero degli orfani presenti. Humildad si lascia accomapgnare da Mauro ad Acacias dicendo di voler parlare con Celia. In realtà incontre Cayetana e le propone la sua amicizia.

UNA VITA 20 GIUGNO

Trini cerca di scoprire la verità su quello che sta combinando Ramon. I suoi sforzi, tuttavia, sono inutili fino a quando Duran, vedendosi negare un prestito dall’uomo, cerca di convincere Trini a fare da tramite. Cayetana continua a circuire Oliva per il proprio tornaconto.

UNA VITA 21 GIUGNO

Leonor e Pablo convincono Felipe ad assumere la fidesa di Martin. Leandro, dopo una chiacchierata con Victor, dichiara pubblicamente il suo amore a Juliana e la bacia in piazza. Teresa va da cayetana per chiedere spiegazioni sul numero ridotto di orfani presenti nella scuola. Mentre parlano trova la spilla indossata da Oliva.

UNA VITA 22 GIUGNO

Teresa restituisce la spilla ad Oliva facendogli intuire che sa della sua tresca con Cayetana. Rosina da un rinfresco per ricordare la memoria di Maximiliano e brinda all’esecuzione di Martin davanti a Casilda. cayetana scopre che Felipe ha assunto la difesa di Martin e va a riferirlo a Rosina che si infuria.

UNA VITA 23 GIUGNO

Mauro confessa a padre Fructuoso che si sposa solo per dovere. Humildad continuaa ferire Teresa chiedendole di accompagnarla a scegliere l’abito nuziale e all’altare. Dopo la dichiarazione d’amore pubblica di Leandro a Juliana, Susana sviene in mezzo alla strada. Duran ricatta Ramon per ottenere il prestito.