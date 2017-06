Beautiful, anticipazioni dal 19 al 23 giugno: la clamorosa decisione di Brooke, come reagirà Ridge?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

BEAUTIFUL 19 GIUGNO

Sulla spiaggia, Ridge chiede a Brooke di tornare con lui e di lasciare Bill che, al contrario, è al settimo cielo per l’imminente matrimonio con Brooke. Quando quest’ultima arriva appare molto titubante e così Bill le chiede se abbia davvero intenzione di sposarlo. Nicole, nel frattempo, non riesce a perdonare Zende che viene esortato da Sasha a trovarsi un’altra donna.

BEAUTIFUL 20 GIUGNO

Bill chiede a Brooke di partire per sposarlo ma Brooke, pur amandolo, gli dice che non può perchè vuole dare a suo figlio una famiglia unita. Logan, così, torna da Ridge e gli dice che tornerà con lui.

BEAUTIFUL 21 GIUGNO

Eric confessa a Quinn che probabilmente non tornerà a fare l’amministratore delegato della Forrester. Quinn, così, pensa a Steffy per quel ruolo e ne parla con lei. Bill, nel frattempo, racconta a Liam e Steffy che brooke lo ha lasciato per tornare con Ridge.

BEAUTIFUL 22 GIUGNO

Brooke e Ridge sono finalmente felici e ricordano il loro passato. Steffy non sa se accettare la proposta di Quinn ma Eric le consiglia di pensarci e le dice di dare un’altra possibilità al suo matrimonio con Wyatt.

BEAUTIFUL 23 GIUGNO

Eric sta aspettando la risposta di Steffy che continua ad avere dubbi perchè sa che Quinn tornerà ad interferire con la sua vita e la sua storia con Liam. La ragazza ne parla anche con Wyatt e la stessa Quinn.