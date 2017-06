Cherry Season, anticipazioni dal 19 al 23 giugno: Mete è morto? Ayaz lascia Oyku?

Tornano le emozioni di Cherry Season – La stagione del cuore, la soap opera turca che ha già fatto innamorare il pubblico italiano. Protagonisti sono la giovane Oyku, divisa tra il sogno di diventare una stilista affermata e l’amore e l’affascinante architetto Ayaz. Ecco tutte le anticipazioni della nuova settimana.

CHERRY SEASON 19 GIUGNO

Oyku è convinta di avere il malocchio e va da una maga non sapendo che altri non è che la zia di Ayaz che cerca di convincerla a lasciarlo. La sera, durante una cena con Onem e Mehme, Oyku si comporta in modo strano. Mete cerca di rientrare in casa ma Seyma ha cambiato la serratura. Monica, delusa da Mehmet, decide di chiudere la loro società.

CHERRY SEASON 20 GIUGNO

La zia di Ayaz continua a fare di tutto per separare Ayaz e Oyku ma gli amici si schierano dalla loro parte. Mete, rimasto solo e non potendo contare neanche sull’appoggio del padre sparisce nel nulla. Monica, infine, decide di lasciare la società di Mehmet e torna in Italia.

CHERRY SEASON 21 GIUGNO

Il compleanno di Ayaz si conclude con il matrimonio di Onem e Mehmet. Il regista che aveva incontrato i due, poi, si presenta da Oyku per offrirle una parte in una serie tv. Ayaz si oppone ma Oyku avendo bisogno di soldi decide di accettare. Seyma riceve sul telefonino il video di un uomo, molto somigliante a Mete, che si suicida. La ragazza lo mostra alla famiglia di Burcu che è disperata. Seyma, però, poco dopo riceve una telefonata con cui Mete le annuncia la sua vendetta.

CHERRY SEASON 22 GIUGNO

Oyku, contro la volontà di Ayaz, partecipa alla serie tv. L’architetto fa di tutto per ostacolare le riprese e per prendere il posto dell’attore. Alla fine sarà lui ad affiancare Oyku nella serie tv.

CHERRY SEASON 23 GIUGNO

Seyma capisce che Mete sta facendo di tutto per vendicarsi di lei. mete, infatti, ha atto recapitare una lettera a Burcu dicendole che tutto ciò che gli accadrà sarà colpo di Seyma. Burcu, così, la fa arrestare. Oyku, nel frattempo, teme di non riuscire a pagare le cure del padre e che Ayaz la lascerà per il successo che otterrà come attore.