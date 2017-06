Temptation Island 2017, svelato il cast ufficiale: ecco tutti i nomi

Ci siamo. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2017 che sarà trasmessa lunedì 26 giugno, in prima serata su canale 5, il numero in edicola di Tv, Sorrisi e Canzoni svela i nomi di tutte le coppie in gara.

TEMPTATION ISLAND 2017, ECCO TUTTO IL CAST

Da lunedì 26 giugno, Filippo Bisciglia condurrà Temptation Island 2017. Quali coppie, non sposate e senza figli, avranno deciso di mettersi in gioco nel programma dell’amore, diventato un appuntamento fisso dell’estate? A svelare tutti i nomi è Tv, Sorrisi e Canzoni.

L’unica coppia famosa è quella formata dagli ex protagonisti di Uomini e Donne, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno insieme da sei mesi e convivono da tempo e sicuri del loro legame hanno deciso di accettare la sfida di Temptation Island 2017.