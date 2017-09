Belen e Stefano, baci e abbracci per strada: torna il sereno tra i due ex

Belen e Stefano si abbracciano per strada. Sono passati quasi due anni dalla fine del loro matrimonio e, per il bene e la serenità del loro bambino, la showgirl argentina e il ballerino napoletano sono riusciti a trasformare quello che è stato un grande amore in affetto sincero e incondizionato.

BELEN E STEFANO, L’INIZIO DI UN NUOVO RAPPORTO

Nonostante l’amore sia finito, Belen e Stefano continuano a vedersi per il figlio Santiago. Messi da parte i rancori e i dissapori dei primi tempi, Belen e Stefano hanno oggi un bellissimo rapporto come hanno dimostrato accomapgnando insieme a scuola Santiago.

Il settimanale Gente, inoltre, ha pubblicato una foto in cui i due ex si scambiano un abbraccio sincero. Come potete vedere dalle foto in alto, Belen ha un’aria serena e tranquilla. La showgirl argentina, oggi felicemente fidanzata con Andrea Iannone, ha dato prova di essere una grande donna ma anche una grande mamma riuscendo a superare il dolore per la fine del matrimonio. Da parte sua, anche Stefano De Martino ha fatto un passo verso l’ex moglie regalando così a Santiago l’infanzia felice e serena che merita.

Genitori meravigliosi, Belen e Stefano si lasciano andare ad un abbraccio che ha emozionato i fans che ancora sperano in un ritorno di fiamma che, tuttavia, è abbastanza improbabile. Se Belen è fidanzata da un anno con Andrea Iannone, Stefano frequenta da qualche mese la stilista Gilda Ambrosio con la quale si è fatto vedere alle sfilate della Milano Fashion Week e con la quale, pochi giorni fa, si è concesso una mini fuga a Parigi insieme ad altri amici.

Le strade di Belen e Stefano, dunque, hanno ormai preso direzioni opposte ma Santiago continuerà a farle incrociare per sempre.