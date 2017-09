Imbarazzo a “Chi ha incastrato Peter Pan”: la domanda di un bimbo a Fedez

Come ogni ospite di “Chi ha incastrato Peter Pan”, anche il rapper Fedez si è dovuto sottoporre all’interrogat… ehm, all’intervista condotta dai bambini del programma.

Tra le tante domande poste al cantante, ecco spuntare quella che tutti i giornalisti di gossip tentano di porgli da settimane: “Stai per diventare papà?”. Visibilmente imbarazzato, Fedez ha tentennato un po’ per poi rispondere: “No non sto per diventare padre: dove le leggete certe cose?!”.

Fedez ha anche raccontato i retroscena della famosa proposta di matrimonio in diretta all’Arena di Verona, rivelando di non essere mai stato così sicuro che la Ferragni avrebbe accettato di sposarlo dato che il giorno precedente avevano fatto una grossa litigata. “Se andate a rivedere il video vi accorgete che lei all’inizio dice di No”.