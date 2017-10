Lettera shock dell’ex di Jim Carrey, morta suicida: “Ecco cosa mi ha fatto”

Il suicidio di Cathriona White, make up artist fidanzata di Jim Carrey, aveva lasciato nello sgomento il mondo di Hollywood.

Sono tante ancora le perplessità su ciò che accadde alla 28enne quando, nel 2015, decise di rinunciare alla vita assumendo un cocktail di farmaci che, secondo la madre di Cat, erano stati acquistati sotto falso nome dallo stesso Carrey.

Tra l’ultimo inquietante sms inviato a Jim Carrey prima del suicidio e altri aspetti ancora poco chiari sul loro rapporto, ecco emergere un testo ritrovato sul computer della ragazza e pubblicato da People.

«Mi hai fatto finire in un mondo di cocaina, prostituzione, malessere, abusi – si legge nella nota – Hai fatto anche tante cose belle per me, e di quelle te ne sono grata. Ma da quando sono con te ho smesso di essere la persona che ero, Jim. Pensavo di aver conosciuto il dottor Jekyll, invece mi sono ritrovata con mister Hyde».

E ancora: «Prima di te, forse non avrò avuto molto, ma avevo il rispetto, ero una persona felice».

Cosa sia veramente accaduto tra loro e cosa sia passato per la mente alla bella Cat prima di togliersi la vita non lo scopriremo mai. Ma la triste storia di Cathriona sembra ben lontana dalla Fine.