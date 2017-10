Mary Falconieri, dopo l’asportazione del seno arriva quella delle ovaie: “Prima però un figlio”

Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello, alcune settimane fa si è sottoposta ad un intervento per asportare le ghiandole mammarie. Avendo una predisposizione genetica per lo sviluppo del tumore al seno, Mary Falconieri che ha già avuto dei casi in famiglia, ha deciso di sottoporsi al delicato intervento per scongiurare il pericolo. Ora starebbe pensando anche di sottoporsi ad un’altra operazione per l’asportazione delle ovaie.

LA SCELTA DI MARY FALCONIERI

Mary Falconieri ha subito l’asportazione delle ghiandole mammarie presso lo Ieo, l’Istituto Europeo di Oncologia dove, l’operazione è stata eseguita da un robot guidato da due chirurghi. Con lo stesso intervento, Mary ha subito l’asportazione e la ricostruzione del seno.

Adesso starebbe pensando anche all’asportazione delle ovaie avendo una predisposizione genetica per lo sviluppo del tumore all’utero.

“Vorrei un figlio, e non posso aspettare molto prima di averlo: i medici mi hanno consigliato di togliere le ovaie perché anche lì il rischio di tumore è alto”, ha spiegato l’ex gieffina in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini che è rimasto sempre accanto alla fidanzata, potrebbero così avere un bambino molto preso. Il desiderio di sposarsi e avere una famiglia c’è: i due piccioncini accelereranno i tempi?