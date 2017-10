Asia Nuccetelli, la confessione hot davanti a mamma Antonella: “Ho fatto l’amore una sola volta”

Asia Nuccetelli, ospite di Porta a Porta insieme alla madre Antonella Mosetti, ha parlato del suo rapporto con il sesso. La figlia della Mosetti confessa di aver avuto un solo rapporto sessuale nella sua vita e di essere molto pudica.

LE CONFESSIONI DI ASIA NUCCETELLI

Asia Nuccetelli ha rivelato di aver vissuto la sua prima volta con il ragazzo con cui è stata fidanzata due anni, il suo primo, vero amore. Asia ne parla così:

“Mi reputo una 21enne molto pudica dal punto di vista sessuale, perché ho avuto un unico rapporto che è stato con il mio fidanzato in casa, di famiglia, con cui sono stata parecchi anni. Avevo quasi 18 anni, un mese dopo ne avrei fatti 18. Sicuramente era presto, però sono stata con questo ragazzo, è stato il mio primo amore, la mia prima storia, ci sono stata due anni. Non mi sono pentita assolutamente di questa cosa. Anzi”.

Asia ha poi detto la sua sulle giovani disposte a vendere il proprio corpo per un compenso economico:

“Da coetanea lo trovo raccapricciante, anche perché penso che a 20 anni tu ti stia scoprendo, quindi la tua intimità va data, va usata in maniera un po’ più intelligente… Per una ricarica di 50 euro, una ragazza di 20 anni che ha tutta la vita e il mondo che se vuole le sorride, per me è eccessivo, con uomini che non conosci poi…”.