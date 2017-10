Belen Rodriguez sbotta sui social: l’accorata difesa del fratello Jeremias

Jeremias Rodriguez è finito nel mirino del popolo dei social. Il fratello di Belen, negli ultimi giorni, è stato il protagonista di alcuni momenti di rabbia che lo hanno portato a pronunciare parole dure prima nei confronti di Daniele Bossari con cui è subito tornato il sereno e poi con Simona Izzo.

Su Jeremias Rodriguez, così, sono piovute tante critiche e così la sorella Belen Rodriguez, su Instagram, ha scritto un lungo post per difenderlo.

“Mi stavo facendo un giro su internet, e vedevo dei titoloni assurdi, frasi tolte dal contesto, virgolettati mai detti (sono connessa tutto il giorno, quindi lo so) gente che si arrabbia e si indegna per due parole buttate lì. Cose assurde!!! Persone che si scandalizzano per una discussione! Ma io dico, ma di cosa stiamo parlando? E sopratutto stiamo capendo bene l’argomento che stiamo trattando?. Allora, vi dico la mia. La casa del grande fratello è un format ideato per spiare ventiquattro ore su veintiquattro il comportamento delle persone scelte ad hoc, persone che non potranno mai nascondersi, persone che saranno monitorate ogni giorno, secondo dopo secondo. L’unico particolare da ricordare è che la casa del grande fratello vip ospita personaggi dello spettacolo, dello sport etc….. quindi queste persone saranno sicuramente più attente a quel che diranno anche perché conoscono meglio certi meccanismi televisivi, insomma quello che è ben visto da fuori e quello che non lo è affatto. La mia domanda arriva in modo spontaneo e vorrei una vostra risposta! Ma vorrei sincerità! Nella vostra vita quotidiana non vi arrabbiate mai con nessuno e lo riempite di parolacce? Con un amico, con un collega, in mezzo al traffico, ad un parente?…… e se invece state a casa vostra e parlate in confidenza con un amico, e avete avuto dei problemi con qualcuno, non dite qualche brutta parola o un brutto pensiero al riguardo? Non avete mai perso le staffe? Non litigate mai in modo animato con nessuno? Beh se avessimo una telecamera attaccata al collo ogni giorno sono convinta al mille per mille che ne vedremo delle belle, perché il essere umano è fatto di chiari e oscuri, tutti. E chi davanti alle telecamere non sclera mai, e non dice mai una parolaccia e non manda mai a quel paese nessuno, scusatemi ma sta recitando. Non sto giustificando i momenti di rabbia, ma vorrei sapere chi è che non l’ha mai fatto? Alzate pure la mano su!!!! Allora siamo tutti dei mostri violenti? La violenza è una parola complessa, che per utilizarla bisogna comprendere il suo significato. Buona serata, vi voglio bene. Belen”.