Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 ottobre: Quinn e Ridge amanti, Eric e Katie scoprono tutto?

BEAUTIFUL 9 OTOTBRE

Charlie dice a Pam di essere convinto che Quinn e Ridge abbiano una relazione. Mostra così alla donna il fazzoletto sporco di rossetto con cui Quinn ha pulito le labbra di Ridge dopo averlo baciato. Brooke e Bill sono sempre più vicini anche se Logan è convinta di voler sposare Ridge.

BEAUTIFUL 10 OTTOBRE

Ridge e Quinn decidono di allontanarsi mentre charlie cerca di convincere Pam che tra i due ci sia una storia. Eric passa dalla Forrester ed è felice di vedere che Quinn e ridge vanno fonalmente d’accordo. Bill regala a Brooke il ciondolo che porta sempre al collo giurandole amore eterno.

BEAUTIFUL 11 OTTOBRE

Ridge e Brooke dicono a R.J che andranno in Australia per il matrimonio di Liam e Steffy e che, subito dopo, si sposeranno. In ufficio incontrano Coco e apprendono che è la sorella della giovane Sally Spectra. Ridhe, memore di quanto successo in passato, decide di licenziarla mentre alla Spectra stanno pensando di mettere su Coco un congegno per spiare la Forrester. Mentre Coco sta per lasciare la Forrester, un muletto sta per investire R.J.

BEAUTIFUL 12 OTTOBRE

Sally continua ad avere dei dubbi sul piano di rubare i modelli alla Forrester e discute della possibilità di far indossare a Coco una telecamere che permetta alla Spectra di vedere in anteprima i modelli della Forrester.

BEAUTIFUL 13 OTTOBRE

Coco, mettendo in pericolo la sua vita, salva quella di R.J. Ridge, così, riconoscente alla ragazza, decide di assumerla anche se è un Spectra.

BEAUTIFUL 14 OTTOBRE

Tra Coco e R.J. sta nascendo qualcosa. I due, dopo la paura dell’incidente con il muletto, si baciano. Alla Spectra, Saul e Sally mostrano a Shirley dove hanno nascosto la telecamera per Coco. Charlie è sempre più convinto che Ridge e Quinn abbiano una storia. Katie e Brooke vanno in sartoria a vedere l’abito da sposa di Brooke. Quando vanno via, Katie si accorge di aver dimenticato il cellulare in ufficio e quando torna per recuperarlo sorprende Ridge e Quinnin atteggiamenti equivoci.