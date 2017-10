Test d’intelligenza: quale delle due donne è la madre?

Gli indizi sono tutti nella foto, eppure il 70% degli utenti a cui è stato proposto questo test d’intelligenza indica la donna sbagliata.

Ci troviamo all’interno di una stanza al cui centro un bambino sta giocando. Ai lati, sedute entrambe alla stessa distanza dal piccolo, si trovano due donne. Una delle due è la madre del bambino. Sì ma quale?

Secondo il 70% degli intervistati si tratta della donna con lo chignon, ma non è così. Due sono gli indizi principali: il bambino sta giocando con il volto rivolto verso sua madre, alla quale presumibilmente si rivolgerà più volte durante il gioco (“Mamma guardami!”, “mamma hai visto la macchinina?”, “mamma ho costruito un trenino”, ecc).

Inoltre dovrebbe raccontare molto del rapporto che c’è tra i due la postura della donna. Essa infatti tiene istintivamente le gambe sotto la sedia, per far sì che il piccolo possa circolare nello spazio angusto di quella che sembra una sala d’attesa, senza inciampare sui suoi piedi. L’altra donna è invece rilassata, con la schiena ben appoggiata al sedile (cosa che la renderebbe anche meno “pronta” in caso di piccole emergenze) e le gambe allungate in avanti.

Ci eravate arrivati?