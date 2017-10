Fabrizio Frizzi sbotta, il falso account Instagram e la foto di sua figlia: “Basta, li denuncio”

Fabrizio Frizzi perde raramente la pazienza ma stavolta il conduttore si è lasciato andare ad un lungo sfogo. A far infuriare il conduttore dell’Eredità è stato il falso account Instagram che, spacciandosi per il vero Fabrizio Frizzi, nei giorni scorsi, ha anche pubblicato la foto del conduttore con la figlia.

LO SFOGO DI FABRIZIO FRIZZI

“Mi dispiace dover scrivere di questo ma sono costretto dall’evolvere dei fatti…“, scrive Fabrizio Frizzi, “esiste un profilo fake di Instagram che fino a pochi giorni fa si chiamava sfrontatamente fabriziofrizzireal e che ora ha cercato di dissimularsi in un apparentemente meno colpevole Fabrizio Frizzi che si sostituisce a me non solo nei commenti delle foto ma anche nel contattare privatamente i miei amici”. “Ho fatto regolare denuncia”, aggiunge il conduttore, “ma non è successo niente”.

“Ieri hanno superato ogni limite di decenza mettendo una foto mia con mia figlia (l’unica che ho messo su Twitter quando era nata, 2013) e scrivendo a nome mio un folle pensiero a un ipotetico figlio maschio appena nato”. Letteralmente furioso per l’accaduto, Frizzi la definisce “una truffa sgradevole in cui però purtroppo stanno cadendo molti, persino giornalisti. E mentre agisco per bloccarlo definitivamente, da qui informo chi sta attento a queste cose”.

Accanto alla foto a cui si riferisce Fabrizio Frizzi, papà nella realtà della piccola Stella, nata 4 anni fa dall’amore con Carlotta Mantovani, appare il seguente messaggio: “Figlio mio… E quando sulle mie mani tremanti vedrei il tempo che passa , stringimele forte proprio come facevo io con le tue manine paffutelle. E se i miei occhi stanchi lacrimeranno asciugameli proprio come facevo io con tuoi. E se mi dimenticherò le cose ripetimele proprio come facevo io con te . E se non ti dirò più non ti voglio bene dimmelo tu, se mi sorriderai io ti sorriderò , proprio come facevo io con te. Se la mia vita , non lo dimenticare Mai!!!”.