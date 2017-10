IKEA lancia la linea per cani e gatti

Anche il nome è adorabile: Lurving (“peloso”). È la nuova linea di arredamento e accessori per cani e gatti lanciata da IKEA.

Il colosso svedese ha presentato le sue novità per gli amici a 4 zampe, che per il momento sono in vendita negli USA, in Canada, Giappone e Francia.

Grazie a questa linea, i nostri amici animali avranno tutto il necessario per arredare quella che, in fondo, è anche casa loro! C’è il mini divano, la cuccia sospesa (che i loro amici umani possono sfruttare come comodino o tavolino), la copertura tiragraffi da applicare alle gambe dei tavoli, la morbida cuccia per la nanna e il colorato plaid per salvare il divano dai peli, il mini-lettino in legno, il cuscino da terra e tanti giochi come palline sospese, palestrine e tunnel (sì, come quelli che già esistono per i bambini, ma più piccoli).