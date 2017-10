Demi Lovato stecca in concerto: la sua reazione è epica (VIDEO)

Si stava esibendo sulle note di “Stone Cold”, pezzo tratto dal suo album precedente Confiden, quando Demi Lovato ha steccato di brutto su una nota alta.

La voce le è mancata, complice forse la stanchezza per il tour de force a cui è stata sottoposta in queste utlime settimane. Ma la cantante non si è lasciata prendere dal panico.

Con gran divertimento dei presenti, Demi Lovato si è bloccata, si è lasciata sfuggire un “Fu*k”, ha regalato ai fan uno dei suoi sorrisi più belli e ha continuato a cantare come nulla fosse, tra le risate e gli applausi degli spettatori.

E per rimarcare il fatto di non vergognarsi affatto di essere “umana”, Demi ha deciso di diffondere il video sui social.