La borsa blu dell’IKEA si fa fashion (ma costa sempre 99centesimi)

Quest’anno il claim dell’IKEA recita “Siamo fatti per cambiare”. Ecco perché il mobilificio svedese ha deciso di rivoluzionare uno dei suoi prodotti iconici: la shopper blu che si poteva acquistare alle casse per soli 99 centesimi per portar via i propri acquisti.

Il prezzo, per fortuna, è rimasto lo stesso. Ma la mitica Frakta ha cambiato look (e nome, oggi si chiama Ypperlig. A disposizione del clienti IKEA sono usciti infatti tre nuovi modelli: uno verde oliva, uno bordeaux e un modello colorato con una fascia centrale a contrasto in marrone, giallo e verde.

Sicuramente una gran bella novità dopo il lancio della linea di arredamento IKEA per gani e gatti!

Non sono bellissime?

