Stefano Bettarini e Simona Ventura ricominciano da Niccolò: sorrisi per strada

Nuovo capitolo nella vita di Stefano Bettarini e Simona Ventura. I due ex coniugi hanno ormai messo da parte i rancori e i dissapori del passato riuscendo a ricostruire un nuovo rapporto basato sul rispetto reciproco per amore dei figli Niccolò e Giacomo.

IL NUOVO RAPPORTO DI STEFANO BETTARINI E SIMONA VENTURA

Il settimanale Chi ha pubblicato, nel numero in edicola, le foto di una passeggiata che Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono concessi a Milano insieme a Niccolò in occasione del suo 19esimo compleanno. Una giornata tranquilla e serena che sia Simona che Stefano hanno voluto trascorrere con il loro primogenito.

“E’ una donna intelligente, nonché una gran madre” – spiega Stefano Bettarini – “Ci siamo rivisti a Milano per il compleanno di Niccolò – prosegue – che sta recuperando da un intervento per la rottura dei legamenti. Nostro figlio ha compiuto diciannove anni, è in una fase delicata della vita in cui bisogna saper correre verso il futuro con le idee chiare. Simona e io siamo in primis due genitori che amano alla follia i propri figli”.

L’ex calciatore, poi, ha concluso: “Simona ha ragione quando dice: ‘Bisogna sempre parlare’. Parlare è stato importante per noi. Siamo due genitori responsabili. I nostri dissidi non mineranno mai l’amore e il bene costruttivo che abbiamo per Niccolò e Giacomo”.