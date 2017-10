Crisi Gigi D’Alessio-Anna Tatangelo, parla il figlio: “Un dolore che mi ha spezzato”

Dopo anni di smentite, questa volta Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono davvero in crisi. Una separazione, quella tra i due cantanti, che sta facendo soffrire anche il figlio di D’Alessio, Claudio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato.

”Mi dispiace, mi dispiace tantissimo – ha dichiarato Claudio al settimanale Di Più- la grande crisi tra mio padre Gigi e Anna è stata un fulmine a ciel sereno anche per me, un dolore che mi ha spiazzato… Probabilmente non avevo capito. Il fatto è che io viva la vita lontano da loro mi ha portato a non vedere certe cose”.

E se Anna e Gigi tornassero insieme? Claudio in fondo ci spera: “Sì, me lo auguro, magari tutto rientra e allora questo periodo sarà solo un brutto ricordo”.