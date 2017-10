Chiara Ferragni “attapirata” da Striscia: la sua reazione

In fondo ricevere un Tapiro D’Oro per un VIP è quasi un complimento. Sarà per questo che la fashion blogger Chiara Ferragni, beccata da Valerio Staffelli in compagnia del fidanzato Fedez, ha preso sul ridere la premiazione.

Striscia La Notizia, consegnandole il Tapiro, voleva infatti “punirla” per le lamentele fatte dai suoi vicini di casa. La colpa di Chiara? Portare il suo adorato cagnolino a fare i bisogno nel giardino condominiale.

La Ferragni ha chiarito che si tratta di notizie false diffuse dai suoi condomini, e che non sono vere nemmeno le voci secondo cui avrebbe pagato diverse multe per il suo “reato”. Fedez, dal canto suo, ha dichiarato che se la notizia dev’essere presa per vera dai media allora tanto vale che sia vera davvero: “Faremo cagare il cane nelle loro case” ha minacciato scherzosamente.

Chiara ha anche smentito la gravidanza ma confermato il matrimonio in arrivo, chiarendo però che si tratterà di un matrimonio “piccolo” e che la data rimarrà top secret.

