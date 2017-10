Flavio Briatore nega di aver tradito la Gregoraci, e quel bacio lo spiega… così

Si parlava di crisi già da un po’, e le foto di Flavio Briatore che bacia una bella mora che assomiglia a Elisabetta Gregoraci (ma non è lei) fuori da un hotel sembravano la conferma definitiva che il matrimonio tra l’imprenditore e la showgirl fosse agli sgoccioli.

Ma ecco arrivare la smentita, direttamente dalla fonte. “Ero lì per incontrare due persone – ha dichiarato scocciato Briatore a Novella 2000 – c’era un gruppo di ragazzi, saranno stati una decina, ragazzi e ragazze, credo di Frosinone, mi hanno riconosciuto. Hanno chiesto potevano farsi, qualche selfie come me. Li ho fatti volentieri. Hanno iniziato a scattare, a farsi i selfie. Sono stati piacevoli, educati e dopo qualche selfie con me, durante i saluti, mi ha salutato quella ragazza ed è stata scattata anche quella foto”.

Briatore non riesce ancora a credere che quella foto sia stata mal interpretata: “Non c’è niente da interpretare. Ma ti pare che io, un uomo sposato, vado baciare una ragazza in un bar? In pubblico. Io non bacio. Quella foto è il nulla, è una immagine senza storia. Poi, scusa, io ho un figlio, Falco, è la cosa più importante della mia vita, ti sembra che vado a baciare una ragazza e poi …. Se guardi bene la foto, si vede benissimo che non mi sono nemmeno alzato, tenendo il telefonino in mano, perché facevo una telefonata via l’altra, ti sembro il tipo che per baciare una donna nemmeno si alza dal tavolo”.