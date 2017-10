Scandalo Ben Affleck: accusato di molestie, si scusa pubblicamente

“Le donne andrebbero protette da uomini com Weinstein” aveva scritto scandalizzato Ben Affleck qualche giorno fa su Twitter. Peccato che un fan gli abbia ricordato di quando, nel 2003, in diretta Tv aveva toccato il seno dell’attrice Hilarie Burton.

Dopo quel tweet, Affleck è rimasto per giorni al centro della polemica, subendo una vera e propria rivolta da parte dei suoi fan.

«Ho agito in modo inappropriato nei confronti della signora Burton e per questo mi scuso sinceramente» ha immediatamente scritto l’attore, sperando che non si sollevasse un polverone. Ma per i fan è stato quasi immediato il collegamento con ciò che accadde qualche anno fa, quando il fratello di Ben, Casey, fu accusato di molestie da due donne.

Nell’attesa che la bufera finisca, Ben Affleck si è rifugiato in famiglia. Tra lui e Jennifer Garner c’è ancora un bel rapporto, e i due attori passano spesso molto del loro tempo libero insieme, con gran gioia delle figlie.