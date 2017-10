L’uomo che va a Disneyland tutti i giorni

Quest’uomo si chiama Jeff Reitz, e negli ultimi 5 anni ha fatto 2mila visite al Disneyland Resort di Anaheim, circa una al giorno, ogni giorno, dopo il lavoro.

44anni, ex militare, Jeff vive ad Huntington Beach, in California e ha una vera e propria passione per il fantastico mondo Disney.

La sua ossessione per il parco divertimenti tematico è cominciata nel 2012, quando ha ricevuto in regalo un abbonamento annuale per Disneyland. Il parco gli è piaciuto talmente tanto che da allora, pagando ogni ingresso di tasca sua da quando è scaduto l’abbonamento, lo visita ogni pomeriggio.

Perché lo fa? Semplice: “Mi diverto ancora. Questo è l’unico motivo per cui lo sto ancora facendo. Non ero in cerca di record o qualcosa del genere. Quello è un bonus. Si tratta di venire e godersi la magia del parco. Venire qui è sempre un’esperienza differente”.

È stato nel parco che Jeff ha conosciuto la fidanzata, Karen, e perso ben 20 kg a forza di camminare tra un’attrazione e l’altra.

Smetterà prima o poi? Forse, anche se Jeff preferisce non fare programmi: “Non considero una necessità venire qui. Se davvero non mi piacesse, non mi costringerei a continuare a venire”.