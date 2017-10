Chiara Ferragni: “I miei followers tutti invitati al matrimonio con Fedez”

Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a giugno o settembre del 2018. Alle nozze parteciperanno anche tutti i fans della famosa fashion blogger e dei rapper. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, abituati a condividere con i fans i momenti belli della loro vita, hanno deciso di fare lo stesso anche con il matrimonio.

Intervistata da Glamour, Chiara Ferragni ha svelato qualche dettaglio in più sulle nozze con Fedez raccontando che sarà “condiviso minuto per minuto con i nostri followers”.

«Le donne sono il centro del mio mondo», racconta chiara Ferragni a Glamour, «sono la maggioranza sia nel mio team di lavoro sia in famiglia – mia sorella Valentina, quasi 25 anni, mini influencer in rampa di lancio; Francesca, 28, dentista come il papà; e la mamma che, fin da quando eravamo piccole, si raccomandava: ‘Non vi serve il principe azzurro, siate autonome’».

La fashion blogger più famosa al mondo si definisce ua femminista:

«Il mio romanzo del cuore è La vera storia di Charlotte Doyle di Avi. Devo averlo letto all’età di 12/13 anni, ma mi è rimasto dentro. La protagonista s’imbarca in Inghilterra per tornare in America e scopre di essere l’unica passeggera donna. Comincia così la sua avventura fra marinai e capitani col pugno di ferro, che è soprattutto una battaglia contro i pregiudizi degli uomini. (…) Per me [femminismo1] significa non avere bisogno di copiare certi atteggiamenti maschili per raggiungere obiettivi professionali importanti; indossare un abito corto per il gusto di sentirmi bella; non temere di essere giudicata».