WhatsApp: arriva la funzione anti-tradimento (non potrete più mentire)

Siete soliti mentire ai vostri partner o ad amici e parenti? Allora smettete di usare WhatsApp, o imparate i trucchi per usarlo al meglio…

Già perché grazie a una nuova funzione che sarà introdotta a breve, chiamata “invia posizione attuale” non si potrà più mentire su dove ci si trova.

La funzione sarà diversa da quella che è attiva al momento (“invia posizione”) perché sarà possibile, per la persona (o le persone) con cui la condivideremo seguire in tempo reale i nostri spostamenti.

Pensiamo per esempio a quanto potrà essere utile per controllare che i propri figli tornino sani e salvi da scuola, o per i familiari di un runner che vuole uscire a fare una corsetta, o per tenere sott’occhio un amico o parente che esca per un’escursione in montagna. Oppure pensiamo alle chat di gruppo: nel caso ci si debba incontrare tutti per un appuntamento, ognuno può inviare la sua posizione e WhatsApp creerà automaticamente una mappa sulla quale verranno visualizzati sotto forma di puntini tutti i partecipanti all’incontro, con le relative posizioni in diretta.

Insomma, non potrete più mentire dicendo “10 minuti e sono lì” dato che i vostri amici potranno vedere chiaramente che vi trovate ancora a casa!

Certo, a meno che non disattiviate l’opzione, cosa che chi ha qualcosa da nascondere dovrà imparare presto a fare!