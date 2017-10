Caso Weinstein: anche Emma Marrone rompe il silenzio

Dopo le recenti dichiarazioni da parte di attrici di mezzo mondo, compresa la “nostra” Asia Argenti, sulle molesti subite dal produttore americano, anche Emma Marrone decide di rompere il silenzio e di dire cosa ne pensa del caso Weinstein.

La cantante ha deciso di farlo pubblicando uno scatto di Asia Argento (in cui quest’ultima fa un bel dito medio ai fotografi) su Instagram.

“Asia ha fatto un regalo a tutte le donne con questo atto di coraggio – ha scritto Emma – Ha riaperto una ferita così profonda davanti a tutti insieme ad altre sue colleghe ferite e abusate da quell’uomo e dal suo potere.

Quello che sta succedendo in Italia nei suoi confronti è evidente.

In molti giudicano invece di comprendere e apprezzare un gesto così importante.

Io non ti conosco Asia e non ti giudicherei nemmeno se ti conoscessi, perché ognuno di noi combatte battaglie interiori che nessuno può vedere.

Ti abbraccerei e ti direi grazie”.