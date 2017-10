Marco Della Noce, parla l’ex moglie: “Ma quale accanimento, ecco cos’ha fatto dei soldi”

La notizia che ha coinvolto l’ex comico di Zelig Marco Della Noce ha fatto, in questi giorni, il giro del web.

Della Noce ha dichiarato di vivere in macchina, ridotto sul lastrico dagli alimenti richiesti dalla moglie dopo il divorzio e dal conseguente pignoramento della partita IVA che gli ha impedito di lavorare.

Ma come sono andate davvero le cose?

Innanzitutto Andrea Natale, l’avvocato dell’ex moglie, ha fatto sapere che il divorzio risale ormai a 12 anni fa (durante i quali l’ex comico ha avuto un’altra relazione e un altro figlio), e che da parte della sua assitita «non c’è nessuna volontà demolitrice nei confronti dell’ex coniuge, ma semplicemente la necessità di ricevere l’aiuto dovuto».

«Marco Della Noce non ha detto la verità: i suoi guadagni li ha sperperati irresponsabilmente con il suo stile di vita, non certo per pagare il mantenimento dei figli – ha chiarito il legale – E se è sul lastrico non è per il sequestro della Partita Iva, che peraltro non è mai avvenuto, ma perché ha ricevuto grosse cartelle esattoriali dall’Agenzia delle entrate ed è stato dichiarato evasore totale per diversi anni. Fatto di cui ora deve rispondere con ingenti somme al fisco».

E non è tutto: «L’ex moglie, da parte sua, non ha mai chiesto il mantenimento per sé ed è ormai dal 2013 che Della Noce non corrisponde l’assegno per i due figli minori avuti dalla moglie. Nemmeno i libri di scuola gli ha mai pagato».