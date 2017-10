Filippa Lagerback e l’immenso amore per Daniele Bossari: “Ci sono state crisi, ci scegliamo ogni giorno”

Quello tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari è un grandissimo amore che dura ormai da quasi 20 anni. I due, genitori di un’adolescente, Stella, sono molto innamorati ma anche molto riservati. Con la partecipazione di Daniele Bossari al Grande Fratello Vip, però, il pubblico ha cominciato a curiosare nella vita di uno dei concorrenti più amati del reality show.

L’AMORE TRA FILIPPA LAGERBACK E DANIELE BOSSARI

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Filippa Lagerback ha parlato dell’amore con Daniele Bossari. I due si sono conosciuti nel 2000 e, per amore di Daniele, Filippa ha lasciato la Svizzera per trasferirsi a Milano.

“Lui mi ha definito la “donna dei suoi sogni” dopo avermi visto in una pubblicità di una birra che avevo fatto nel 1994. Ci siamo, però, conosciuti più tardi: era il 2000, lui conduceva Fuego, io viaggiavo molto per lavoro. Alla quinta intervista che mi ha fatto, non sapeva più cosa chiedere e si è fatto lasciare il numero. Da lì siamo diventati amici, ha iniziato a corteggiarmi. Ovunque mi trovassi per lavoro, arrivava sempre un suo fax d’amore. Li conservo ancora tutti, ma purtroppo sono ormai sbiaditi”.

Un amore importante che ha superato anche momenti difficili:

“Le crisi ci sono, ma non bisogna mai mollare alla prima difficoltà. Ci vuole pazienza, dialogo, comprensione. Bisogna avere la forza di lasciare all’altro, quando serve, il giusto spazio. Se c’è amore, se c’è la voglia di stare insieme, si continua ad andare avanti. Mai mollare perché se si resta, si può avere poi la fortuna di scoprirsi innamorati come il primo giorno”.

Nonostante siano passati anni, Filippa ama Daniele come il primo giorno:

“Sono innamorata come una quindicenne. Quando sento che parla di me, di nostra figlia, mi salta il cuore in gola. Vederlo piangere, è un’emozione immensa. Lo amo profondamente, è l’uomo che ho sempre voluto al mio fianco”.

L’amore per la figlia Stella: