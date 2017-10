Dopo la Canalis e Melissa Satta, una nuova velina per Bobo Vieri

Non c’è niente da fare: a Bobo Vieri piacciono le Veline. E se fino a oggi aveva sempre optato per la velina mora, dopo Elisabetta Canalis e Melissa Satta l’ex calciatore si butta su una bionda… e che bionda!

Stiamo parlando di Costanza Caracciolo, già immortalata in compagnia di Bobo in una foto di questa estate. Oggi l’unione sembra finalmente ufficiale. È stata infatti la Caracciolo a pubblicare sui suoi canali social uno scatto che la ritrae in braccio a Bobo, mentre sorride stuzzicante all’obiettivo.

Tra i commenti alla foto tanti complimenti per la coppia e altrettante battutine sulla passione di Vieri per le veline e, in generale, per le belle donne.

•Happy Saturday•♡ Un post condiviso da Costanza Caracciolo (@costy_caracciolo) in data: 21 Ott 2017 alle ore 06:03 PDT

