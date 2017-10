Laura Freddi realizzerà presto il suo desiderio di diventare mamma. Ad un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip quando svelò di voler diventare mamma, Laura Freddi realizzerà tra pochi mesi il suo grande sogno. Dopo il parto, inoltre, Laura convolerà anche a giuste nozze.

LAURA FREDDI, PRESTO MAMMA E MOGLIE

Laura Freddi ha parlato della sua gravidanza a Domenica Live. In una lunga chiacchierata con Barbara D’Urso, la Freddi ha detto: “L’ho scoperto il 19 maggio. C’era qualche segnale e così ho deciso di fare il test. Ho fatto le analisi ed erano mooolto positive”.

Laura diventerà mamma di una bambina che nascerà a gennaio 2018. Il nome non è stato ancora scelto perchè Laura e il compagno Leonardo sono ancora in disaccordo: “Lui vuole Ludovica e io Ginevra. Ma sono io che soffro e che ho dovuto mangiare solo brodini per cinque mesi, per colpa delle nausee. Gliela do vinta solo se viene qui e mi chiede di sposarlo”.

A quanto pare, Laura e Leonardo convoleranno presto a nozze. Secondo il settimanale Chi, infatti, la coppia pronuncerà il fatidico sì dopo la nascita della loro bambina.

Tra pochi mesi, dunque, la Freddi diventerà mamma per la prima volta e ancora moglie.