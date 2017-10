GF VIP: scatta il bacio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (VIDEO)

L’attrazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è ormai palpabile, talmente palpabile da poter essere tagliata con un coltello.

E quel coltello vorrebbe sicuramente afferrarlo Francesco Monte, costretto a osservare dal piccolo schermo la fidanzata che convive e si sbaciucchia con un uomo che evidentemente non la lascia indifferente.

Obbligati a baciare chi hanno di fianco ogni volta che il Grande Fratello VIP fa partire il brano “All you need is Love”, i gieffini sono soliti scambiarsi effusioni in questi giorni, ma la lunga serie di bacetti sul viso che si sono scambiati Cecilia e Ignazio durante una sauna insieme non ha lasciato indifferenti i telespettatori.

