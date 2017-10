Chiara Ferragni e Fedez genitori: la foto della prima ecografia

Chiara Ferragni e Fedez diventeranno genitori per la prima volta tra quattro mesi. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale da parte dei futuri genitori che hanno annunciato la dolce notizia sui social.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ GENITORI, LA PRIMA ECOGRAFIA

Direttamente da New York, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che diventeranno presto genitori.

“Ehi ragazzi, presto saremo genitori. Sono al quinto mese di gravidanza e non vediamo l’ora d’incontrare baby Raviolo. La vita è bella”, ha scritto Chiara.

“Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3!

Avremmo voluto aspettare ancora un po’ a dirvelo, sia per prudenza sia per scaramanzia ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. 5 mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. Io e la mamma ti aspettiamo“, sono le parole di Fedez.

Su Instagram Stories, poi, Fedez ha mostrato la prima ecografia di baby Raviolo aggiungendo: “Io avrei voluto aspettare ancora un po’ perchè sono paranoico ma ormai ci hanno sgamato tutti”.

Il matrimonio, dunque, almeno per il momento, dovrà attendere. E’ probabile, infatti, che la coppia decida prima di far nascere il bambino e poi di pronunciare il fatidico sì.