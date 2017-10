Levante e Fedez, è guerra aperta: lei asfalta il rapper così

E’ guerra tra Levante e Fedez. I due giudici di X Factor 11 non si sono risparmiati nel corso del primo live del talent show dove, durante la pausa pubblicitaria, sono stati i protagonisti di un primo scontro che ha fatto rapidamente il giro del web.

LEVANTE E FEDEZ, ARRIVANO LO SCONTRO IN TV

Durante la prima puntata dei live di X Factor, Levante e Fedez si sono scontrati. Il rapper non avrebbe gradito alcune critiche e, di fronte all’atteggiamento del rapper, Levante ha perso la pazienza dicendogli: “Guarda che bambino che sei, sei piccolo”.

Dopo il primo live del talent show e il relativo scontro, Fedez ha smesso di seguire Levante su Instagram. Il gesto non è passato inosservato all’occhio attento dei fans che hanno collegato la scelta di Fedez di non seguire più Levante sui social alla foto pubblicata e poi tolta sui social.

Nei giorni scorsi, infatti, il rapper aveva pubblicato su Instagram una foto in cui sorrideva in compagnia di Levante. Poco dopo, però, Fedez ha cancellato la foto che aveva conquistato migliaia di like. In tanti, Selvaggia Lucarelli in primis, hanno pensato che Fedez avesse cancellato la foto per non scatenare la gelosia di Chiara Ferragni. Oggi, con la decisione di non seguirla più, ha confermato i sospetti? I fans di X Factor sperano che tra i due tutto si risolva.