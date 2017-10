Fedez bacia il pancino di Chiara, al 5° mese: «È troppo bello»

È arrivata sabato la conferma che il mondo del gossip aspettava con ansia: Chiara Ferragni è incinta, la fashion blogger e Fedez saranno presto genitori.

E giusto per dare una botta di autostima alle italiane, la bella Chiara ha anche mostrato un invisibile pancino al quinto mese che molte connazionali si scordano persino dopo mesi di dieta.

«Hey guys.. Presto saremo genitori! Sono incinta di cinque mesi e non vedo l’ora di incontrare baby raviolo. Life is beautiful» è l’annunci0 fatto dalla Ferragni, ripreso anche dal rapper sul suo profilo Instagram.

Nelle stories spunta anche il video dell’ecografia, in cui i neo genitori sembrano davvero emozionati.

«Fatemi gli auguri perché dovrò sopportare tutti i suoi sbalzi ormonali – dice Fedez – Io avrei aspettato ancora un po’ a dirlo perché sono più paranoico e apprensivo. Da buon ipocondriaco sono diventato un esperto di gravidanze, amniocentesi, vallocentesi (villocentesi, lo corregge lei), dna fetale. All’inizio il bambino era grande come un edamame, per cui per adesso si chiama edamame. Poi è diventato un avocado».

Il video si chiude tra un “Guardate che carino” e un “è troppo bello” che dimostrano che i due futuri genitori sono già in brodo di giuggiole per il loro raviolino!