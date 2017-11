Ginecologo palermitano abusa di lei durante la visita: lei lo incastra così

Durante una prima visita nel suo studio medico di Palermo, il ginecologo 65enne aveva abusato di lei. Poi, come se nulla fosse, le aveva proposto una seconda ecografia gratuita nell’ambulatorio dell’ospedale Villa Sofia-Cervello.

La paziente, una 28enne tunisina con gravi problemi ginecologici che, dopo aver subito 13 interventi subiti in Tunisia sperava di poter risolvere il suo problema qui in Italia, temendo che gli abusi si ripetessero ha portato con sé sul lettino il cellulare, riprendendo la seconda visita.

E come immaginava, il ginecologo ha di nuovo abusato di lei. La donna, filmato alla mano, si è rivolta alle autorità. Per il medico, oggi indagato per violenza sessuale, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e per verificare se altre pazienti avessero subito gli stessi abusi è stata aperta un’indagine.