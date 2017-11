Il dramma di Giulia Calcaterra: “Ho sofferto di depressione, pesavo 13 kg in più”

Giulia Calcaterra ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Diva e Donna in cui ha parlato di un periodo buio della sua vita.

LE CONFESSIONI DI GIULIA CALCATERRA

L’ex velina di Striscia la Notizia ha ottenuto il successo e la popolarità nella stagione 2012/2013. Oltre al successo, Striscia la Notizia ha regalato a Giulia Calcaterra un periodo molto complicato.

“Ho bei ricordi di Striscia, ma non di quello che è accaduto attorno a me in quel periodo: una velina dovrebbe trasmettere gioia, sorridere, io invece piangevo tutti i giorni. Ero depressa, triste, sono stata seguita anche da uno psicologo e il disagio si vedeva anche nel fisico: avevo 13 chili in più di oggi…”.

Giulia è riuscita a guarire regalandosi un viaggio di otto mesi tra Austraia e Thailandia.

“Sono arrivata a Milano, a 21 anni da un paesino di provincia e sono stata una vittima di “bullismo mediatico”: sui social venivo presa di mira, mi arrivavano insulti pesanti e anche minacce di morte non è stato facile reagire”.

Per superare quel periodo, la Calcaterra si è allontanata dal mondo della televisione dedicandosi al fitness, sua grande passione. Giulia, poi, lo scorso anno, è tornata in tv partecipando come concorrente all’Isola dei Famosi.