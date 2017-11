Lo sfogo di Vanessa Incontrada: “Quanta cattiveria, parlano solo dei miei chili di troppo”

Vanessa Incontrada, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, si è lasciata andare ad u lungo sfogo parlando delle critiche ricevute per i chili di troppo. Bellissima e sempre sincera, l’attrice spagnola ammette di averne sofferto.

LO SFOGO DI VANESSA INCONTRADA

Vanessa Incontrada ha raccontato che le critiche sono iniziate nel 2007, quando aspettava il suo bambino. All’epoca, conduceva Zelig e ricevette critiche davvero pesanti: “Come ci sono rimasta male. Lì non me lo aspettavo, attaccata a ripetizione e con zero solidarietà”.

Con il tempo, è riuscita a non dare più peso alle critiche negative e di averci fatto il callo: