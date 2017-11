Chiara Ferragni sulla gravidanza: “Ecco il vantaggio di essere incinta”

Chiara Ferragni è incinta di 5 mesi anche se non si direbbe, a guardarle il pancino che nemmeno accenna a sporgere dal ventre superpiatto della fashion blogger.

E mentre nelle Stories su Instagram il fidanzato Fedez parla delle sue ansie riguardo alla gravidanza della compagna (il rapper è preoccupato per la salute del piccolo e non si perde una visita o un esame, ma si preoccupa anche per sé e per il fatto che dovrà sorbirsi gli sbalzi ormonali di Chiara fino a marzo), la Ferragni si gode le gioie della gravidanza.

Una tra tutte: avere finalmente un seno da esibire con orgoglio con abitini succinti come quello che la blogger ha scelto per il live di ieri sera di X Factor.

”Un’altro vantaggio di essere incinta? Ho le tette! Pronta per X Factor” ha scritto la Ferragni pubblicando un selfie dietro le quinte del talent show.