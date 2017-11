Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori? Lo scoop clamoroso del settimanale Chi

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto genitori: il settimanale Chi, nel numero in edicola domani, mercoledì 9 novembre, lancia il clamoroso scoop. L’ex calciatore e l’ex velina, insieme innamorati da pochi mesi, sarebbero pronti per vivere la bellissima emozioni di diventare genitori per la prima volta.

BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO, UN FIGLIO IN ARRIVO

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono incontrati e conosciuti durante la scorsa estate. Dopo un primo incontro a Riccione, tra i due, l’amore è scoppiato in quel di Ibiza. Per amore dell’ex velina, Bobo Vieri ha anche tradito Formentera trascorrendo gran parte delle vacanze estive ad Ibiza.

Alla vigilia, nessuno, tuttavia, sembrava disposto a scommettere un solo centesimo sulla coppia e, invece, oggi, il settimanale Chi ha lanciato lo scoop annunciando la gravidanza di Costanza Caracciolo. L’ex velina dovrebbe partorire nella privamera del 2018. Ancora non si conosce tuttavia, il sesso del nascituro.

Sia Bobo Vieri che Costanza Caracciolo non hanno ancora confermato ma non hanno neanche smentito. Faranno passare il tempo necessario come hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez che, dopo mesi d’indiscrezioni, hanno confermato l’arrivo dell’erede?

In attesa dell’annuncio ufficiale, dunque, sembra che tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, l’amore proceda a gonfie vele. Arrivereranno anche le nozze?