Max Biaggi e Bianca Atzei, colpo di scena: “Mi ha lasciata senza dirmi perché”

Colpo di scena nella storia d’amore di Max Biaggi e Bianca Atzei. Il pilota e la cantante si sono detti addio dopo due anni. Ad annunciarlo è in esclusiva il settimanale Chi, nel numero in edicola domani, mercoledì 8 novembre. Ad anticipare il servizio, tuttavia, è Gabriele Parpiglia che, su Instagram Stories, ha pubblicato una piccola anteprima.

La storia d’amore tra Max Biaggi e Bianca Atzei sembrava destinata a durare ancora a lungo. La coppia, infatti, era anche riuscita a superare i difficili momenti causati dal tragico incidente in cui Max ha rischiato di perdere la vita. Un amore importante al punto che Biaggi, lo scorso giugno, dopo aver superato la fase più difficile della sua riabilitazione, su Instagram scriveva:

“Raramente nel nostro cammino si incontrano anime gemelle o pseudo angeli. Beh! Io l’ho trovato e mi ha fatto sentire tutta la sua positività ,amore, e ogni volta che mi stringeva la mano quando ero in fin di vita o mi accennava un sorriso io come un bambino adolescente mi illuminavo di immenso. È una sensazione complicata per me da descrivere ma è stata la miglior cura che potessi mai avere. Questo angelo si chiama Bianca, la mia Bianca capace di sorprendermi con la sua caparbietà e devozione verso l’uomo che ama. ‬

‪Perché vi dico questo? Perché quando una dramma si trasforma in un regalo divino diventa importante esternare amore verso chi ha dato tutta se stessa per farti sentire vivo quando in realtà lo eri poco. ‬

Ti amo piccola mia”.