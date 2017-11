Chiara Ferragni mostra il pancino e rivela il nome del bambino

Lo chiamavano Raviolino, ma per fortuna non sarà questo il nome che Chiara Ferragni e Fedez intendono dare al piccolino che da 5 mesi abita la pancia della fashion blogger.

Pancia che, più o meno, comincia a crescere, come ha voluto mostrare e dimostrare la Ferragni tramite una foto su Instagram scattata durante il suo viaggio a Marrakech.

«Pancino Leoncino! Sta crescendo rapidamente e adoro sentirlo muoversi – scrive Chiara, confermando indirettamente che il nome del nascituro sarà Leone come già rivelato dalla stampa rosa tempo fa – Ogni consiglio di mamme è bene accetto, non sono mai stata così emozionata in vita mia»