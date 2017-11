Paura per Fabrizio Corona: è stato trasportato d’urgenza in ospedale

Non è la prima volta che Corona esce dal carcere per finire in ospedale, ma se qualche settimana fa l’ex Re dei Paparazzi si era fatto ricoverare a causa della frattura di un dito che si era procurato giocando a calcetto, ma questa volta la questione è più seria.

Trasportato d’urgenza al Galeazzi di Milano dopo un improvviso malore in carcere, a Fabrizio Corona è stato diagnosticato – almeno per il momento – quello che sembra un attacco di panico.

Corona non è nuovo ad attacchi di panico e depressione: il carcere, lo ha sempre detto, gli fa questo effetto.

Dopo il ricovero, la ripresa e i controlli di rito, Fabrizio Corona è stato riportato in carcere, ma non prima che i paparazzi di Diva e Donna riuscissero a immortalarlo durante il trasferimento.