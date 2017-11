Un uomo conosciuto su internet la invita a cena, ma cerca di mangiarsi proprio lei

Era stata invitata a cena da un uomo conosciuto su internet, ma mai avrebbe immaginato che la portata principale sarebbe stata proprio lei.

Brutta disavventura per Irina Gonchar, un’infermiera russa di 41 anni che, cercando l’amore, ha avuto la sfortuna di imbattersi in Anatoliy Ezhkov, un aspirante Hannibal Lecter 45enne.

Una volta ottenuta la sua fiducia, l’uomo l’ha invitata a cena In un ostello a Kurgan (nella Russia centrale) e lì, dopo averla intontita con l’alcool, ha cercato di mangiarsela viva, cibandosi di orecchie, naso e punta delle dita, e poi di ucciderla, strangolandola. Per fortuna il sangue uscito dalle ferite sul volto non ha permesso all’uomo di stringere abbastanza la presa prima che i vicini, attirati dalle urla di Irina, chiamassero le autorità. Con gravi ferite al volto e alle dita, Irina è stata ricoverata in ospedale.

L’uomo invece, come riporta il Daily Mail, se l’è cavata con poco: dopo qualche giorno di prigione ora è fuori su cauzione, in attesa di un eventuale processo.