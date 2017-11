Sposa muore durante il lancio del bouquet: addio alla bella Celeste

È morta nel giorno che avrebbe dovuto essere il più bello della sua vita: quello del suo matrimonio.

Celeste Biaguè, madre di due figli originaria della Guinea-Bissau, si era trasferita in Portogallo ed era finalmente convolata a nozze con il suo Gui in quel di Amadora (vicino a Lisbona). Ma proprio durante il ricevimento, qualcosa è andato sporto.

Celeste, 42 anni, soffriva già da tempo di problemi di cuore e si era trasferita in Portogallo proprio per ottenere cure più adeguate. Chiamata dagli invitati per il lancio del bouquet, la sposa si è improvvisamente accasciata al suolo. Nonostante il tempestivo intervento dei paramedici, per Celeste non c’è stato nulla da fare: a ucciderla in pochi secondi un fulminante arresto cardiaco.

Proprio quando Celeste aveva creduto di aver trovato l’amore e la speranza, il destino le ha giocato il più crudele degli scherzi.

Come riporta la stampa locale, Celeste verrà seppellita nella sua terra natia.